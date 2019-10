Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato dell'importanza di tornare a giocare a Bergamo: "Qualunque squadra fa più punti in casa che in trasferta, il fattore campo ha un peso. Io preferisco giocare nel nostro stadio, per quanto la gente ci ha sempre seguito le cose sono diverse, anche per gli avversari. Ha un peso superiore, è una questione anche logistica. Siamo partiti spesso il giorno prima e arriviamo il giorno dopo, o di notte. Hai poco tempo per giocare la partita successiva. È andata benissimo, però...".

