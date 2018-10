“Da novembre chi dovrà impostare qualcosa comincerà a guardarsi intorno. Le squadre che stanno facendo bene toccheranno poco, gennaio sarà invece un’occasione per chi sta giocando meno”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello. Giusto aspettarsi l’Inter protagonista...

Lazio, vittoria al momento giusto. Ma Milinkovic non è ancora lui

Milan, Leonardo non molla Paquetà. Ma il Flamengo chiede 50 milioni

Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter si porta al terzo posto in solitaria

SPAL, Semplici: "Grande gara, ma non otteniamo nessun punto"

Atalanta, Gasperini: "Impossibile chiedere di più, se non il gol"

SPAL, Semplici: "Non meritavamo di perdere. Icardi non sbaglia quei gol"

Intervistato da Radio Rai , l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così la sconfitta casalinga con la Sampdoria: "Abbiamo una grande difficoltà nel concretizzare le nostre occasioni, che poi non sono neanche poche. Anche oggi abbiamo fatto una buona gara, ma c'è sempre qualcosa che non ci fa fare gol. L'obiettivo ora è toglierci dalla zona salvezza e questo dobbiamo realizzarlo con la determinazione di oggi, ma magari con un po' più di fortuna e qualità. Col lavoro dobbiamo sicuramente migliorare. Applausi dei tifosi? I nostri tifosi sono sempre positivi, ma a livello di prestazione era difficile chiedere di più oggi. I ragazzi sono usciti dal campo stremati, dopo aver dato tutto".

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy