Atalanta, Gasperini in conferenza: "A Frosinone con grande ambizione"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Frosinone: "Comincia il girone ritorno: nelle prime otto giornate sicuramente dovremo cercare di fare meglio rispetto all'andata. Domenica sarà una partita che andrà letta, valutata durante i 90' e giocata bene. Andiamo con grande ambizione e voglia di fare risultato. Sviluppare correttamente il gioco darebbe fiducia ed è quello che ci ha permesso di fare certi risultati. Ma non tutte le giornate sono uguali: devi ripetere il tuo modo di giocare, proponendolo con velocità e mettendo la giusta attenzione. A Frosinone hanno avuto difficoltà anche squadre importanti, perciò sappiamo che non sarà una partita facile. I punti in classifica sono diversi, ma questo non significa niente nel calcio: bisogna confermarsi ogni volta. Gli ultimi risultati ci hanno dato forza e convinzione: se proponi un buon gioco con continuità, puoi superare anche l'episodio negativo", le parole riportate dal sito ufficiale del club nerazzurro.