© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Rai Sport presentando la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. "In questi anni ha vinto in campionato e in Coppa Italia, È una squadra da record, tutti sono motivatissimi nel giocarci contro. Io ho fatto il settore giovanile lì e ci ho pure allenato. Pur essendo favorita abbiamo fiducia perché stavolta si tratta di una partita secca in casa. Con Gomez dietro Ilicic e Zapata abbiamo alzato le nostre capacità offensive. Prendiamo qualche gol in più, però tra il dare e l'avere siamo in vantaggio. Il Papu alle spalle delle punte ci ha garantito qualità"