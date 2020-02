vedi letture

Atalanta, Gasperini: "L'euforia può essere pericolosa ma è giusto avere fiducia"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport in vista della partita di domani contro il Valencia in Champions League: "Non farei molto affidamento sugli infortuni del Valencia. Sono una squadra di valore, abituata alle coppe ad alti livelli. Noi dovremo pensare solo alla nostra prestazione e alla nostra partita perché le partite di Champions sono sempre complicate".

Le emozioni incideranno di meno rispetto alle gare del girone?

"Deve esserci un'emozione positiva che ti porta a esprimerti al meglio e a fare qualcosa di più, a fare la migliore partita possibile. Tutto ciò che è contorno è di altissimo livello. Domani una città si sposterò a San Siro e ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita".

Cambierete qualcosa rispetto al consueto oppure non prenderete in considerazione l'avversario?

"Noi stiamo molto attenti all'avversario. Prenderemo i nostri accorgimenti per essere più efficaci possibili e avere delle carte da giocare a gara in corso".

Visti gli infortuni della difesa del Valencia, state pensando a giocare senza riferimenti e quindi con Zapata fuori?

"Fa parte del nostro bagaglio e in parte l'abbiamo costruito perché c'è stata una necessità senza Zapata quando è stato infortunato. E' una soluzione che teniamo a inizio gara o a gara in corso. Avere delle alternative in più è importante, dobbiamo pensare solo a giocare al meglio da un punto di vista tecnico".

Il Valencia ha vinto un girone complicato, c'è il rischio che venga sottovalutata?

"Giusta la fiducia ma l'euforia può essere pericolosa. Il Valencia ha vinto sul campo dell'Ajax e su quello del Chelsea. C'è la giusta fiducia ma le difficoltà sono di livello, non abbiamo pescato le top, ma i risultati dei nostri avversari parlano da soli".

Come sta Zapata?

"Stiamo tutti benissimo. Sotto questo aspetto siamo contenti. C'è grande attesa con la squadra al completo e ora dobbiamo solo arrivare a domani sera".