Atalanta, Gasperini: "L'Europa è un sogno che inseguiamo da mesi"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dell'importanza del match contro il Milan, soprattutto in chiave Europa: "Non importa arrivare sesti o settimi, l’importante è finire il campionato in una di queste posizioni per garantirci l’Europa. In casa abbiamo cambiato marcia, dovremo sfruttare il fattore campo spinti dall’incredibile passione dei nostri tifosi. Il nostro obiettivo è l’Europa, inseguiamo questo sogno da mesi e domani dovremo affrontare il Milan con la giusta mentalità. Il Milan è un ottima squadra, dovremo scendere in campo con l’entusiasmo che ha caratterizzato in questi mesi la nostra corsa all’Europa".