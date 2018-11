Atalanta, Gasperini: "L'Inter non è questa, ha risentito delle tante partite"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così a Inter TV la grande vittoria contro i nerazzurri: "Forse l'Inter ha risentito un po' di questo periodo di tante partite e noi ne abbiamo approfittato. Ultimamente abbiamo cambiato marcia, l'eliminazione in Europa League era stata davvero pesante e forse abbiamo avuto un po' di contraccolpo psicologico. Ora è una bella Atalanta. Siamo molto felici, la prestazione l'abbiamo fatta con qualità e valore. È indubbio che l'Inter non sia questa di oggi: l'ho vista giocare partite importanti e crescere nella qualità di gioco, arrivando poco dietro alla Juve e alla pari col Napoli. Penso che ci siano margini per crescere anche perché c'è Spalletti che è un grande allenatore".