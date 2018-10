Atalanta, Gasperini: "L'obiettivo è chiaro: salvarci il prima possibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria: "Abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna. Veder vincere gli avversari facendo così poco dà fastidio, però è una cosa che si ripete e quindi è un problema. Abbiamo avuto tante opportunità, dobbiamo alzare un po' l'intensità del tiro e la velocità di esecuzione. Abbiamo costruito molto di più degli avversari e non abbiamo raccolto niente. Adesso abbiamo chiarito l'obiettivo, ovvero fare punti velocemente per salvarsi. In ogni partita dobbiamo fare punti, perché facciamo ottime prestazioni perdendo. Non dobbiamo perdere la fiducia nel nostro gioco e sfruttare meglio chi entra. Ai ragazzi oggi non posso dire che hanno fatto una brutta partita. Eravamo più tosti in passato, è questa la differenza".