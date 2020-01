Atalanta, Gasperini: "L'obiettivo è ripetere l'anno scorso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha così commentato la vittoria dei nerazzurri: “C’è una chimica positiva qui allo stadio che ci permette di giocare per la nostra gente nel modo che vogliono. Non tutte le partite escono così ma è una cosa che abbiamo conquistato e ci teniamo stretti”.

Sul 4-0 era arrabbiato: come si cresce ancora?

“Non sono arrabbiato, oggi ero stra soddisfatto, ho visto i ragazzi giocare a memoria. Hanno una fiducia e una qualità di gioco e una ricerca di migliori che li porta a fare la prestazione. Il nostro è un campionato difficile, oggi ci sentiamo protagonisti e possiamo giocare partite di livello e soprattutto diamo soddisfazioni alla nostra gente”.

Cosa sta dando da mangiare a Ilicic?

“Da quando è qui a Bergamo gioca con continuità. Lui nell’arco della stagione non fa 38 partite ma 25/30 le fa. E’ un grandissimo giocatore, lo ripeto da tempo ma se l’Atalanta è grande è perché ha grandi giocatori. Non è l’allenatore, l’ambiente, qui ci sono giocatori di valore che possono giocare in qualunque squadra”.

Oggi è rientrato Zapata:

“Duvan è stato eccezionale, ora è recuperato e per il girone di ritorno sarà importante. Abbiamo 34 punti, adesso dobbiamo giocare con l’Inter. In mezzo abbiamo fatto tante gare, abbiamo avuto infortuni che ci hanno penalizzato se saremo più fortunati riusciremo a ripeterci. Questo è il nostro obiettivo”.