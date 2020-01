Atalanta, Gasperini: "La Coppa Italia è un obiettivo, Caldara convocato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini, intervistato da Rai Sport, ha presentato così la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma domani: "Dobbiamo metterci la testa perché abbiamo l’impegno di rispettare tutte le competizioni. È vero che il campionato in questo momento è quello che ci interessa di più però la Coppa Italia è una competizione che poi diventa molto bella più avanti".

La finale di Coppa Italia è un obiettivo?

"Sono tutti obiettivi. È chiaro che il campionato in questo momento è quello che ha la nostra attenzione maggiore, poi ci sarà la Champions. Però queste sono partite secche nelle quali se si si riesce a vincere e a passare il turno, anche la Coppa Italia diventa un obiettivo".

Che partita si aspetta a Firenze?

"Una partita equilibrata. Affrontiamo la Fiorentina che vive un momento non facilissimo in campionato, anche se domenica ha vinto, e che ha parecchi cambi. Questo cambio di allenatore sicuramente ha portato delle novità. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo interpretare bene la partita perché Firenze è sempre un campo difficile".

Avete recuperato mentalmente dall'1-1 di San Siro?

"Sì, ma noi ormai siamo abbastanza abituati a dover giocare tante partite consecutivamente. È chiaro che la partita con l’Inter è stata per certi aspetti molto bella per noi, e anche gratificante. Però adesso è il momento di guardare avanti e domani c’è la Fiorentina".

Hanno ammesso l’errore al VAR per il mancato rigore contro l’Inter...

"Hanno già detto tutto gli altri, noi abbiamo poco da aggiungere. Ci rimane la soddisfazione di aver fatto una buona gara a Milano".

Ritrova Mattia Caldara. Non è emozionante il fatto che un giocatore torni in una società che prima era un po’ più piccola e che ora ha il simbolo sulla Champions sulla maglia?

"Siamo molto contenti di questo ritorno. Quando è andato via da Bergamo gli ho detto che prima o poi lui sarebbe tornato. Anche se non mi aspettavo così presto. Perché lui è comunque un prodotto di Bergamo, è qui da sempre e questa è la sua casa. Sicuramente ci sarà molto utile".

Verrà convocato per questa prima partita di Coppa Itala?

"Assolutamente sì. L’ho visto in buona condizione e quindi ci sta anche che possa giocare o uno spezzone o dall’inizio, vediamo. Però lui è venuto qui per recuperare il tempo perduto in questi ultimi due anni".

Caldara può essere un valore aggiunto in questa seconda parte di stagione?

"Sì, noi stiamo bene, in difesa stiamo facendo delle buone prestazioni. Ci sono alcuni giocatori che anche l’altra sera sono stati bravissimi. Però siamo un po’ contati e l’arrivo di Caldara ci mette a posto".

A proposito di infortuni, c’è Castagne che si sta allenando a parte: verrà convocato? C’è qualche altra emergenza?

"Questo lo decideremo oggi dopo l’ultimo allenamento. Lui è l’unico dubbio che abbiamo. Per il resto siamo pronti e ci sarà spazio sicuramente per tutti perché questa squadra ha 16 titolari e non si può parlare mai di turn-over perché sono tutti titolari".