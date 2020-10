Atalanta, Gasperini: "La crescita più grande è stata tecnica. Gomez è straordinario"

vedi letture

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio: "Se l'Atalanta è cinica non lo so, stasera abbiamo creato tanto e nel secondo tempo potevamo fare anche di più. Di sicuro questa squadra ha tanta consapevolezza, che permette di affrontare questo tipo di partite con grande sicurezza".

Ricordavate il 3-3 dell'anno scorso?

"Non ce n'è stato bisogno. Quella fu una partita diversa, forse più dominata ancora. I ragazzi comunque erano concentrati e anche sul gol loro il Papu ha fatto una rete straordinaria e l'abbiamo chiusa lì".

Gomez?

"È un tuttocampista. Sa giocare dappertutto: è un giocatore straordinario che ha raggiunto il massimo della maturità. Lui nei momenti decisivi dà quel tocco di genialità in più che ti aiutano a portare a casa questo tipo di partite".

Le reti?

"Stiamo facendo gol veramente belli. C'è qualità da parte di tutti, dal Papu magari te l'aspetti ma che Hateboer faccia due gol di fila in quel modo è sintomo di una crescita tecnica evidente. Poi le altre qualità le avevano anche prima".

La tecnica è fondamentale?

"La nostra ambizione è di avere grande tecnica e sappiamo che non smetteremo mai di poterci migliorare su questo. Il miglior salto l'abbiamo fatto proprio sotto questo aspetto e la qualità dei gol che segniamo lo dimostra. Se non c'è tecnica e qualità nell'azione non li fai".

Depaoli all'Atalanta?

"Non farei annunci ufficiali, però è evidente che pur avendo una buona rosa negli esterni e a centrocampo siamo un pochino a rischio. Speriamo che Piccini possa recuperare però i segnali di queste settimane non sono stati molto confrontanti. Ed è normale che la società si muova in questo senso".

Ilicic?

"Questo lo posso dire: sono sempre stato molto scettico perché che possa tornare ai livelli di prima non mi sembrava facile, ma oggi sono molto più fiducioso. L'evoluzione delle ultime due settimane è stata notevole. Da domenica si sta allenando con la squadra ed ho molta più fiducia. Con lui siamo una squadra molto più forte, così come quando tornerà Miranchuk".

Scudetto?

"Abbiamo messo pezzi importanti in tutti i reparti. Ma migliorarsi non significa che oggi possiamo parlare di scudetto. Oggi possono parlarne solo Juventus, Inter e Napoli. Noi giochiamo per fare il massimo, se mi chiedi se possiamo giocare oggi per lo scudetto dico no. Tra venti giornate ne riparliamo".

Come non far pesare le fatiche della Champions?

"Almeno fino a dicembre giocheremo sempre tre partite a settimane, senza più recupero se non nella sosta per le nazionali. La mia idea è quella di utilizzare un po' più di rotazione e questo è andato molto bene per un po' di settimane, poi nel finale abbiamo accusato un po' di fatica. Cercheremo di ruotare un po' anche se con il turnover rischi di essere meno competitivo".