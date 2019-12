© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, leader dell'Atalanta qualificata a sorpresa agli ottavi di Champions League, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club orobico nel dopopartita: "Sono veramente felice per i ragazzi, per la società, per i tifosi e per la città di Bergamo. Era difficile, era un'impresa e chi è venuto qua per noi ha affrontato un viaggio incredibile. Giusto viverci il momento ma sempre con i piedi per terra. Siamo passati attraverso da un inizio buono con tante occasioni, poi è venuto fuori lo Shakhtar e nella ripresa, sapendo del risultato del City, abbiamo dato tutto per vincere. Il primo gol ha sbloccato la partita. Ci sono tante bellissime gare nel corso di una stagione, ma questa è una di quelle che rimane diversa da tutte le altre".