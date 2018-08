Atalanta, Gasperini: "Mai facile contro una neo-promossa. Partire bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Frosinone, prima giornata del campionato di Serie A TIM 2018-2019. Queste le sue parole: "Inizia il campionato e la prima partita è sempre un'incognita per tutti. C'è un'emozione un po' particolare. Speravamo di arrivare all'esordio in campionato in queste condizioni, di dover giocare cioè i play-off d'Europa League. Nello stesso tempo dobbiamo avere l'attenzione e la concentrazione al campionato. Sarebbe importante partire bene e approfittare del turno casalingo. Credo che sarebbe una buona spinta anche per la partita con il Copenaghen. Giochiamo in casa e vogliamo fare bene, l'attenzione nostra sarà al massimo perché il campionato italiano è difficile e combattuto. Nelle prime giornate c'è sempre un'emozione diversa, dobbiamo giocare con grande attenzione perché vincere non è mai facile, tanto meno contro una neo-promossa che vorrà fare bella figura subito. E noi dobbiamo essere capaci di giocare bene e con qualità. Europa League? In questo momento siamo concentrati sul Frosinone, poi penseremo al Copenaghen. In ogni caso, la qualificazione ce la giocheremo in Danimarca. È ovvio che la qualificazione all'Europa è importante, fondamentale, perché dà poi risalto a tutta la stagione. Comprendiamo l'importanza di questo turno, ma ora pensiamo al Frosinone". Lo riporta il sito ufficiale della Dea.