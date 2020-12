Atalanta, Gasperini: "Mai perso di mano la squadra. L'atteggiamento è sempre stato giusto"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Radio Rai 1 dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus: "Io non l'ho mai persa la squadra. Le prestazioni con Fiorentina e Ajax lo dimostrano. Non ho mai avuto la sensazione di aver perso qualcosa. L'impegno e la determinazione ci sono sempre state anche di fronte a una serie di partite difficili tra campionato e Champions. Non abbiamo mai pagato come atteggiamento e testa. Questo risultato è appariscente ma l'Atalanta non è mai mancata".