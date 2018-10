Atalanta, Gasperini: "Manca concretezza. Adesso cambia l'obiettivo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato il k.o. casalingo contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport: "Il gol su palla inattiva ci è costato la sconfitta, è una cosa che si ripete continuamente, quindi è un problema. Magari non riusciamo a vincere per altre situazioni, ma in questo modo le abbiamo perse tutte. I ragazzi hanno dato molto, in questo momento dobbiamo cambiare completamente obiettivo e pensare a fare punti. Non è facile per noi fare prestazioni migliori di questa, abbiamo difficoltà a concretizzare, ci mettiamo troppo a calciare. Non è sfortuna, ci crea dei problemi, fa sì che perdiamo partite giocate bene con un episodio. La classifica dopo otto giornate è quella, dobbiamo prenderne atto, di conseguenza porci come obiettivo quello di battagliare in fondo alla classifica e di tenerci lontano da una zona pericolosa, dove siamo arrivati con sconfitte dopo partite non giocate male".

"I ragazzi hanno attaccamento, oggi sono usciti stremati, dobbiamo lavorare su delle situazioni soprattutto in attacco. Sono troppe le partite in cui non riusciamo a realizzare pur creando delle opportunità. Non era facile creare sette o otto occasioni contro la Sampdoria. Oggi e nelle ultime partite abbiamo fatto bene, non è semplice giocare contro formazioni così organizzate e chiuse. Siamo carenti nel momento della conclusione, per tutto il resto apriamo bene l'avversario, giochiamo con pazienza e equilibrio, concediamo poco e riusciamo a presentarci a ridosso dell'area. Questa situazione ci costringe spesso a spingere, provocando un po' di stanchezza".