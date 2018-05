Atalanta, Gasperini: "Manca l'ultima ma abbiamo molte più chance"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così a Premium Sport dopo il pari dell'Atalanta contro il Milan: "C'è ancora quest'ultima giornata ma abbiamo molte più chance. Però vediamo, l'ultima sarà decisiva per tutti i verdetti. Futuro? L'accoglienza e l'affetto che mi circondano sono incredibili, adesso abbiamo bisogno di ripagarle raggiungendo l'Europa. Vincendo oggi era più facile arrivare sesti ma anche fosse il settimo speriamo di poter coronare questa stagione incredibile. Io più che stare a Bergamo cosa posso chiedere... Arbitro di oggi? Non era agevole per lui condurla, era una partita nervosa e si sa che alla fine sono tutti un po' scontato. La partita è stata vibrante e forse il risultato è quello più giusto. Pairetto? Io non ho esternato, non scherziamo. I problemi sono loro, per me possono darci anche la lista all'inizio dell'anno. Il problema è che ho beccato la squalifica in una giornata decisiva, con le designazioni non c'entriamo. Non abbiamo avuto mai certi pensieri, gli arbitri mi vanno bene tutti".