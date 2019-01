Atalanta, Gasperini: "Mancini alla Roma a gennaio? Molto difficile"

Intervistato da Tuttosport il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche del giovane Mancini, oggetto del desiderio della Roma: "Sta facendo grandi cose, Bergamo è una palestra fenomenale. Ha bisogno di tempo, tutti, compreso Platini, hanno avuto bisogno di tempo per dimostrare il proprio valore. La Roma è la squadra che ha dimostrato maggiore interesse. Però non c'è solo la Roma, lo vogliono anche in Italia e all'estero. Spero che possa restare in Italia. Lui in giallorosso a gennaio? Mi sembra molto difficile. Vedremo, negli ultimi giorni il mercato può anche impazzire. La Roma dovrebbe dimostrare davvero un grande innamoramento per il giocatore".