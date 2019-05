© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dando anche alcune indicazioni di formazione: "Non c'è Palomino, può essere sostituito da Mancini o Hateboer. A centrocampo l'alternativa è Pasalic, sugli esterni vediamo con Gosens. In Coppa? Tutti abbiamo molto chiara la sensazione, ma anche chi ci ha seguito e gran parte d'Italia. Adesso abbiamo la fortuna di pensare alla prossima, al campionato e ad altri punti importanti".