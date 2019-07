© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bagno di folla al Gewiss Stadium di Bergamo, in occasione del tradizionale saluto estivo dell'Atalanta ai tifosi. Il tecnico degli orobici e da poco cittadino onorario di Bergamo, Gian Piero Gasperini, ha dichiarato: "Riconoscimento enorme, non posso far altro che ringraziare giocatori, club e tifosi: senza di voi non sarebbe stato possibile. Noi promettiamo il massimo impegno. Vogliamo emozionarci, tutti assieme" riporta La Gazzetta dello Sport.