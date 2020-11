Atalanta, Gasperini: "Meglio una punta in meno per non fare confusione, anche se oggi è stato utile"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio 1-1 con l'Inter: "Non ho mai avuto la sensazione che ci fosse una situazione di difficoltà. Giochiamo partite molto impegnative e difficili tra campionato e coppa. Ma la squadra ha avuto sempre una buona presenza tranne rarissime volte. Secondo me si vuol mettere pressione all'Atalanta come se dovesse vincere lo Scudetto o andare avanti in Champions. Le aspettative le mettano gli altri, noi non dobbiamo mettercele. Sappiamo quanto è complicato e in questo periodo abbiamo avuto un po' di giocatori fuori. La sosta questa volta arriva al momento opportuno, però anche oggi abbiamo fatto una buona gara".



L'esordio di Miranchuk e Ruggeri?

"Son contento per entrambi. Per Ruggeri non era facile ma è un ragazzo che sta facendo bene. È un 2002 con ottime doti tecniche e fisiche. Ha bisogno di farsi esperienza ma ha il futuro davanti a sè. Miranchuk straordinario: in due spezzoni ha toccato pochissime palle facendo due gol. Ha qualità ed è stato fermato da un infortunio, ora speriamo di inserirlo al meglio".

La sosta?

"Per 10 giorni ci alleneremo in 6 giocatori, diversi li vedremo il venerdì mattina prima di andare a giocare contro lo Spezia. In realtà come squadra non ci alleniamo proprio, però sarà così fino a Natale, è normale. È così per tutti.

Come si batte il Liverpool?

"Sono campioni del mondo e insieme al Bayern la più forte del mondo. Anche loro hanno avuto difficoltà in campionato, forse noi abbiamo esaltato le loro qualità. Non finirà sempre così e lo vedremo il ritorno. Ma quella serata andava il doppio di noi".

Il calo sugli esterni?

"Per noi il ruolo d'esterno è molto, molto importante. Abbiamo perso Castagne e in questo periodo Gosens. Il nostro gioco si basa molto sugli esterni e quando girano poi anche gli altri hanno più possibilità di giocare. In questo periodo ci sono mancati un po' ma stiamo lavorando per farli rendere al meglio".

I troppi attaccanti?

"Alla fine oggi abbiamo pareggiato con l'inserimento di Miranchuk, Lammers e Muriel. Abbiamo ancora fuori Ilicic ed erano usciti Zapata e Malinovskyi. Io non sono per molta confusione perché perdi del tempo, ma in situazioni come oggi ti danno la spinta per raddrizzare la partita. Piuttosto che creare confusione è meglio avere un attaccante in meno".