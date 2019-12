© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul mercato in entrata: "Il presidente è entusiasta, vederlo felice è la maggior soddisfazione insieme all'entusiasmo di Bergamo per la squadra. Credo che l'Atalanta voglia continuare con la sua strategia di sempre, i conti devono essere a posto ma l'ambizione è cresciuta. Arriverà qualcuno? Sì, ma con i termini giusti per l'Atalanta".