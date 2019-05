Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro il Sassuolo, valevole per il terzo posto e la qualificazione in Champions League. "Mercato? Io non ho dubbi, si rinforza il Barcellona... Tutte sono sempre migliorate, anzi, se rimani uguali cali, le altre ti passano avanti. Rimanere con le stesse rose, è verificato. Quando rimani con lo stesso organico le altre ti passano avanti, perché il calcio va avanti. Non è statico, non può sempre essere in difesa, io non gioco mai in difesa".