Queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport dopo la goleada contro il Sassuolo. "Da un pò di settimane che sono molto soddisfatto del cammino che stiamo facendo, abbiamo un attacco così prolifico nonostante all'inizio non abbiamo segnato tanto. E' stata anche la causa dell'eliminazione dall'Europa League poi dopo invece abbiamo trovato Zapata che ha una continuità pazzesca. Tutta la squadra produce molto. Ilicic? Era la terza partita in una settimana, lui è fisicamente irregolare e sapevo che quando entra è determinante. Barrow ha fatto una buona gara, Ilicic è un'arma che ho riservato a gara in corso ripagandomi con una tripletta. Regolarmente viene chiamato la nonna nello spogliatoio, è sempre distrutto. Il problema è riuscire ad allenarlo con continuità, se riesci a convincerlo lui è un bello spirito ed è molto simpatico per il gruppo. E' veramente attaccato all'Atalanta nonostante un atteggiamento che sembra indolente".