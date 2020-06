Atalanta, Gasperini: "Muriel? Due mesi come un treno, con la Lazio sembrava morto"

"Mancano troppe partite, adesso è presto per dire di aver blindato il quarto posto". Gian Piero Gasperini è soddisfatto dopo la vittoria contro l'Udinese- Ecco le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport: "Le gare iniziano a pesare. Con la Lazio abbiamo speso molto, c'era più fatica e abbiamo fatto 5 cambi in anticipo. I ragazzi hanno sempre cercato di vincere. Il campionato è difficile, giocando così c'è il rischio alto".

Muriel?

"Lui è l'allegria in persona, ha un carattere stupendo. Tra me e lui è sempre un riprenderci (ride, ndr). In questo periodo ha sempre dimostrato un'ottima condizione, è entrato con la Lazio sembrava morto. E credeva di aver fatto bene: il giorno dopo gli ho detto di tutto. Oggi poi ha fatto questi due gol".

Stessa gestione di Ilicic?

"Hanno un bel carattere perché io rompo".

Era una partita complicata.

"I gol non li fai solo se corri, anche li bisogna capire come corri. Se recuperiamo al meglio Muriel e Ilicic aumenta la qualità. Aver segnato tanto è la risposta migliore, hai sempre la fiducia anche in queste giornate. Sono tutti giocatori di qualità. Qua trovano l'ambiente che gli dà serenità e fiducia. Se sbagliano qui fanno fatica a riproporsi da altre parti. Vengono con tanta voglia e disponibilità. Poi la squadra aiuta ad esaltare le loro caratteristiche. Devi avere delle qualità".