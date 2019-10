© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, intervenuto in conferenza stampa dopo il roboante successo con l'Udinese, elogia Luis Muriel, autore di una tripletta contro i friulani: "Per me è un giocatore straordinario. Può diventare un top ma giocando da attaccante dentro l'area. Ha un'immediatezza di tiro, soltanto i top del mondo hanno questa velocità nel concludere. A volte si perde un pochino nella forza, questa è una squadra che ti mette in condizioni di essere pericoloso. Lui deve essere pericoloso, se riuscirà in tutto questo diventerà un top. Queste caratteristiche che ha lui le vedo in pochi. Non ha caratteristiche straordinarie fisiche, non vedo perché deve rimanere fuori dall'area".