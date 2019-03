Atalanta, Gasperini: "Niente gregari, questa è una squadra di leader"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto nella sala stampa del Tardini, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha così commentato il match di Parma: "Sono molto soddisfatto, sia per il tre punti sia per la prestazione. Il Parma è una squadra indubbiamente pericolosa negli spazi, poteva essere una partita molto complicata. Poi ci sono stati comunque degli episodi, però noi globalmente abbiamo fatto molto bene, abbiamo condotto sempre la partita, creando tantissime occasioni. Questa gara ci dà un'autostima incredibile".

A Gomez è mancato solo il gol.

"E' riuscito a sbagliarlo (ride, ndr). E' stato meraviglioso sia in versione attaccante che da tuttocampista. Oggi abbiamo fatto il 60esimo gol, siamo pari con la Juventus: questo ci dà fiducia e forza".

Gollini ha fatto una buona prestazione.

"Gollini è stato determinante nel primo tempo su Ceravolo e sulla punizione di Bruno Alves. In uscita, siamo sempre molto larghi: se facciamo errori, rischiamo di pagarli pesantemente come successo sul primo gol. Non dovevamo perdere una palla così".

Esiste tra i 25 un simbolo della squadra?

"Questa è una squadra di leader, i ragazzi non giocano mai per il minimo. Se sono qui, sono già selezionati: qualcuno ha bisogno di un po' di tempo in più, però globalmente questa squadra voglio che giochi con personalità: non ci sono giocatori timidi o gregari che entrano e svolgono il compitino".

Come sta Ilicic?

"Forse sta meno bene degli altri. Questa stagione è molto particolare, in generale stiamo molto bene. Lavoriamo molto individualmente, questa è una squadra che gioca a calcio: per me a fare la differenza è la tecnica, senza nulla togliere alla condizione atletica e alla tattica".

I tifosi vi hanno seguiti in massa.

"Abbiamo uno dei più grossi seguiti in Italia, ed è un seguito sempre molto festoso. Per noi è un'adrenalina notevole, una spinta ulteriore".