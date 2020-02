© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina soffermandosi - tra le altre cose - anche sul calo di risultati registrato nelle ultime partite: "Voi spesso non considerate l'avversario. L'Atalanta può fare delle cose, ma dipende anche dagli avversari. Ci sono squadre forti, come ad esempio l'Hellas con la Lazio. Anche il Sassuolo con la Roma. È un campionato molto difficile ed equilibrato. L'Atalanta fa quello che può in quel momento. Se trovi un avversario in condizione diventa difficile. Il fatto che ci siano squadre a tanta distanza è un merito nostro. In campo non ci sono 14 punti di divario. Non dobbiamo cadere troppo nella critica verso l'Atalanta. Non vale solo per noi, ma per tutte le squadre".