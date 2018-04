Atalanta, Gasperini: "Non è facile ripetersi, oggi grande giornata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di Rai Due dopo la vittoria contro il Torino. "Non è facile ripetersi ma ci sono le condizioni per poterlo fare. Oggi una grande vittoria eliminando una diretta concorrente. Barrow è entrato al momento giusto, dopo un pò di rodaggio sta facendo delle prestazioni sempre migliori. Questo è un gruppo che oltre alle assenza riesce a trovare le motivazioni per dare questi risultati, tutto positivo oggi. Noi fino a poco tempo fa puntavamo al settimo posto, ora siamo sesti e guardiamo agli avversari più temibili. Quattro giornate sono ancora tante ma quella di oggi è una giornata molto favorevole a noi".