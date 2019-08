Atalanta, Gasperini: "Non abbiamo un'alternativa a Ilicic davanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del mercato in attacco della Dea. "In avanti abbiamo più soluzioni. Non abbiamo un'alternativa ad Ilicic, anche come caratteristiche. Può giocare il Papu o posso adattare altri giocatori. Zapata gioca, Muriel partirà dalla panchina, ha avuto un po' di febbre. È una buona soluzione, dobbiamo trovare un adattamento alla mancanza di Ilicic. Anche Muriel ci dà delle soluzioni in più, ma non abbiamo l'alternativa ad Ilicic. Skrtel è arrivato tardi, ma ci darà una mano. Sarà utile anche lui".