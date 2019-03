Atalanta, Gasperini non commenta la squalifica: "C'è già un comunicato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini non ha voluto commentare in conferenza stampa la tanto discussa squalifica rimediata a Genova nell'ultimo turno di campionato. Queste le sue parole alla vigilia di Atalanta-Chievo: "Domani non sarò in panchina, non c'è niente da commentare. C'è già il comunicato di lunedì al quale attenersi".