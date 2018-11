Atalanta, Gasperini: "Non eravamo in giornata. Persa un'occasione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha commentato così la sconfitta subita contro l'Empoli: "Ma devo dire che era un vantaggio che non rispecchiava la partita - riporta il sito ufficiale - avevamo il controllo ma non eravamo assolutamente in palla, abbiamo concesso all'Empoli tante occasioni da gol. Poi è chiaro che nei momenti di lucidità in cui siamo andati in avanti, potevamo fare gol, ma oggi non eravamo in giornata. Per certi aspetti abbiamo è stato più controllato il secondo tempo del primo, abbiamo corso meno rischi e abbiamo anche rischiato di fare il 3-1, ma non avevamo né le gambe né la testa per vincere la partita. E prendere il gol al 92' in quel modo è il segnale un po' di tutto. Non ci aspettavamo di fare una partita così. Non abbiamo avuto la forza di dare un seguito al successo con l'Inter e alle altre tre vittorie precedenti e con questa prestazione siamo ripiombati in una situazione più difficile. Abbiamo sicuramente perso un'opportunità".