Atalanta, Gasperini: "Non firmo per l'Europa League. Voglio giocarmela"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla anche della corsa all'Europa: "Per ora cerchiamo conferme in un campionato equilibratissimo, a sud della Juve. Se ad oggi firmerei per un posto in Europa League, rinunciando all’ipotesi Champions? La certezza dell’Europa è tanta roba, ma non firmerei. Per principio, mi piace sempre giocarmela. Non avrei firmato per un pareggio con l’Inter".