Atalanta, Gasperini non forza Zapata: "È guarito ma ha ancora difficoltà"

Come sta Duvan Zapata? Se lo chiedono i tifosi dell'Atalanta e tanti appassionati di calcio. L'attaccante colombiano non gioca dallo scorso 6 ottobre; Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa dopo la sfida contro la Juventus, ha spiegato: "Non lo so. Pensavamo addirittura con il City, clinicamente è quasi guarito ma avverte delle difficoltà. Bisogna avere rispetto delle sue sensazioni".