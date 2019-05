Atalanta, Gasperini: "Non partirà nessuno. Voglio 17-18 potenziali titolari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista a Gian Piero Gasperini sulle pagine de La Gazzetta dello Sport con il tecnico che ha rivissuto la splendida cavalcata della Dea fino alla qualificazione in Champions League. Tra le tante risposte spicca sicuramente quella sul mercato, con l'allenatore che ha affermato: "Avviso ai naviganti, non venite a bussare alla porta che tanto l'Atalanta non vende, non partirà nessuno. 60 milioni per Zapata o Mancini? Beh, a quel punto ne parliamo, a quelle cifre possiamo trovare i sostituti senza problemi".

Nessuno credeva alla Champions - Gasperini ha parlato anche dei momenti difficili e ha svelato un interessante retroscena. Nel momento più critico, dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Copenaghen, il tecnico chiese infatti ai suoi di scrivere alla lavagna quale sarebbe stato l'obiettivo da raggiungere in stagione e nessuno scrisse la parole "Champions". Ilicic disse salvezza, i più ottimisti Europa League, poi però tutti sappiamo come sono andate le cose.

Ancora mercato - Spazio anche alle trattative in entrata, con Gasperini che ha le idee molto chiare: "Servono alternative in attacco e la rosa dovrà essere composta da 17-18 potenziali titolari. La cosa che chiedo è che il gruppo sia già pronto al raduno". Infine una battuta su quello che sarebbe potuto essere il suo futuro alla Roma: "Avrei guadagnato di più ma Percassi mi ha marcato meglio di Palomino. Non avevo bisogno di una big, ci sono già".