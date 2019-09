Fonte: Sky Sport

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro Atalanta-Torino 2-3, valevole per la 2ª giornata della Serie A TIM 2019/2020:

"Non dobbiamo perdere le nostre convinzioni - dichiara il tecnico nerazzurro -, questa squadra farà bene. Nel momento cruciale della partita, quando siamo passati in vantaggio, abbiamo subito la rete di Berenguer e non deve succedere. Ripeto, non perdiamo le nostre convinzioni e pensiamo a far bene già dalla prossima".