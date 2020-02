vedi letture

Atalanta, Gasperini: "Non possiamo permetterci l'etichetta di grande squadra"

L'Atalanta è una grande squadra? Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, rifiuta l'etichetta. "Non possiamo mettercela noi, servono i grandi risultati. Percorsi da ottima squadra, cresciuta. Per noi è importante che il nostro calcio fosse valido e competitivo, in Europa League e in Champions. Noi viviamo alla giornata e cerchiamo di crescere di volta in volta, queste tappe ci hanno aiutato. Pensiamo a fare bene in campionato, cerchiamo di superare il turno perché ci dà la possibilità”.