Atalanta, Gasperini: "Non si giochiamo la stagione domani"

La gara di domani è indubbiamente importante per l'Atalanta, ma Gian Piero Gasperini minimizza in conferenza stampa: "Non ce la giochiamo, è un momento della stagione. Da quando ho saputo che doveva giocare i preliminari l'obiettivo era questo... finora ha fatto benissimo. Abbiamo fatto tutto al meglio, poi capita di giocarsela nei 90 minuti. Anche vincere 1-0 era la stessa cosa, è due mesi che lavoriamo per giocarci questa partita. Non toglie niente a quello che abbiamo fatto finora".