© foto di Giacomo Morini

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria per 3-1 sulla Fiorentina, ha parlato così in conferenza stampa: "Oggi ho visto una gara di spessore. Non è stato facile vincere perché i viola hanno grande pericolosità e velocità. Mi sono piaciuti tutti e tre i gol. Il nostro obiettivo è quello di essere protagonisti e vincere. A parte il gol di Muriel, la difesa ha svolto un'ottima gara. Gomez ha fatto una prestazione eccellente. Il fattore campo incide sicuramente. Oggi avevamo voglia di vincere, mentre in Coppa volevamo fare risultato". Lo riporta FirenzeViola.it.