Atalanta, Gasperini: "Pareggio amaro. Mai allenato un top club"

Roma-Atalanta 3-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, in diretta su Sky Sport ha commentato il 3-3- contro la Roma:

Sulla partita:

"In campo ci sono i giocatori e questa sera hanno fatto una grande partita. Questo pareggio ci lascia molto amaro in bocca, siamo andati molto vicini a vincere la gara. Avevamo gli spazi per segnare ancora, sarebbe stato bello aver la possibilità di fare un cambio davanti come Gomez. Purtroppo ho dovuto fare le sostituzioni per necessità, mi serviva la fisicità di De Roon in mezzo al campo per contrastare Nzonzi".

Cosa è mancato?

"Siamo stati molto bravi in tutte le situazioni, ci è mancato un po' di rodaggio dietro quando la Roma ha cambiato modulo. Poi il gol di Florenzi ha ridato fiducia ai giallorossi".

Su Rigoni:

"È un giocatore con caratteristiche importanti. Dobbiamo vedere se avrà la duttilità giusta per occupare altri ruoli. Zapata ha fatto la sua miglior partita".

Ti sei evoluto all'Atalanta? Potresti proporre il tuo calcio in un top club?

"La mia idea di calcio è sempre quella. Possono cambiare gli avversari e in base alla tua esperienza puoi fare degli accorgimenti. Non ho mai allenato un grande club, in quel momento l'Inter era in difficoltà, arrivava dietro il Genoa e l'Atalanta".