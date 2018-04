Atalanta, Gasperini: "Pareggio con l'Inter molto positivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dell'Atalanta dopo il pareggio ottenuto con l'Inter: "Dobbiamo essere soddisfatti, abbiamo giocato bene contro una squadra molto forte come l'Inter. Poi è chiaro, con un gol la partita prende una piega diversa, ma la difesa dell'Inter è una delle migliori della serie A. Abbiamo fatto una partita intelligente, reputo molto positivo questo punto che abbiamo portato a casa. Per arrivare in alto dobbiamo vincere, ci abbiamo provato in tutti i modi. Ci aspettando ancora 6 sfide, vedremo. Per me è importante recuperare un po' di energie.