Atalanta, Gasperini: "Pareggio meritato con la SPAL"

Fonte: atalanta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenta ai microfoni del sito ufficiale della Dea il pareggio ottenuto con la SPAL : "Non era facile contro lo SPAL. Siamo stati un po' sfortunati, la SPAL ha trovato il gol e si è difesa bene. Alla fine, pur con qualche rischio, siamo riusciti a pareggiare. Il risultato è assolutamente meritato. Abbiamo trovato una squadra in condizione, con l'obiettivo salvezza. Noi siamo stato bravi, rimontarla è stato un grande merito. Abbiamo bisogno di un po' di riposo, basta poco perché son tutti giovani. Basta un giorno più, saremo pronti per le prossime tre partite".