Atalanta, Gasperini: "Partita difficile, Barrow può aiutarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato così il pareggio a reti inviolate contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita difficile, nel secondo tempo siamo calati un pochino. Resta negli occhi quella mezzora iniziale in cui abbiamo creato tanto, dobbiamo essere felici di affrontare squadre forti come l’Inter. Globalmente è un risultato che ci può stare: magari con il gol del vantaggio, la sfida avrebbe potuto prendere una piega diversa. 3-4-3 dell’Inter? Non me l’aspettavo, ma in due anni abbiamo giocato contro tanti sistemi di gioco. E’ andata comunque bene”.

Stanno mancando i gol di Gomez?

“Dispiace perché anche stasera ha fatto una partita eccellente. Quest’anno ha avuto episodi in cui è stato sfortunato. Sul piano del gioco, però, resta importante e merita qualche soddisfazione in più”.

Come giudica la prova di Barrow?

“Nel finale di primo tempo abbiamo lasciato qualcosa di troppo al loro contropiede. Abbiamo abbassato Cristante ed alzato il pressing, ci serviva un po’ di copertura: lasciare tanto campo ai calciatori dell’Inter era una mossa rischiosa. Barrow ha dato profondità: è tecnico, deve giocare più con noi per trovare meglio gli smarcamenti. Ha, inoltre, molta precisione in zona gol e sbaglia davvero poco: sta facendo bene, può essere un ottimo aiuto”.

Atalanta tonica: vi state preparando a questo finale?

“E’ stata una settimana in cui abbiamo lavorato bene. Non è un periodo facile in cui recuperare il turno infrasettimanale, stiamo facendo un po’ di fatica. Nei novanta minuti c’è sempre qualche dubbio se partire subito forte o uscire alla distanza: il primo caso è quello che piace a me, ma a volte bisogna anche pensare a difendere”.