Atalanta, Gasperini: "Partite fantastiche delle italiane in Europa"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo lo 0-0 contro l’Inter: “È stata una partita difficile contro una squadra forte, di cui bisogna avere rispetto perché è sempre in grado di colpirti anche quando subisce. Abbiamo avuto occasioni da gol importanti, poi il secondo tempo è stato più equilibrato, la partita ha preso un’altra piega. Le migliori caratteristiche le abbiamo quando ci esprimiamo così, magari esponendoci anche a qualche rischio. Quando siamo freschi e brillanti riusciamo anche a fare gare importanti”.

Barrow? “Fino a fine stagione giocherà in Primavera. Ha preso fiducia e alla fine l’ho inserito, mi sto accorgendo che se gioca più vicino all’area è più pericoloso. Tira con grande immediatezza, non ha grande fisicità ma è veloce. Ancora dobbiamo scoprirlo bene, ma ha grandi qualità”.

Buffon dovrebbe scusarsi? “Non mi potete mettere in mezzo… ho visto in settimana partite fantastiche da Roma, Juventus e Lazio, è un rammarico che sia rimasta solo la Roma. Non siamo stati fortunatissimi nelle coppe, ma abbiamo avuto prestazioni che vanno ricordate.

Su Roma-Liverpool: “Quante possibilità? Tante. Il superamento del turno contro il Barcellona è stato fantastico, la Roma ha fatto un salto di qualità in Champions e secondo me ha una possibilità più del Liverpool di arrivare in finale”.