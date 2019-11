Atalanta, Gasperini: "Pasalic come Cristante e Kurtic, arriva bene in area"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro la Sampdoria, elogiando le caratteristiche di Pasalic "Non è solo per le grandi partite. Ha un buon ruolino di marcia, ma già dal girone dello scorso anno. Fa anche degli ottimi gol, ha anche capacità di inserimento. Ha caratteristiche simili a Cristante e Kurtic, arriva bene in area. È chiaro che questa squadra ha bisogno di filtro, quando sta bene a centrocampo ne trova giovamento anche la difesa. Per me è un punto nevralgico".