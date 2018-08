Atalanta, Gasperini: "Pasalic ha qualità enormi. Impatto immediato"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Copenaghen, decisiva per l'accesso in Europa League. Ecco le sue parole su Pasalic: "Ha grande qualità, non è un caso che sia del Chelsea e che l'abbia prestato, giovanissimo, in squadre di grandissimo valore. Credo che qui a Bergamo possa trovare le condizioni migliori, come altri, per evolvere come calciatore. Le sue qualità, sia fisiche che tecniche, sono di valore molto alto. Il fatto che si sia inserito così bene è perché ha delle conoscenze molto importanti. Forse è l'unico nuovo, a parte Zapata, e ha avuto un impatto più immediato