Atalanta, Gasperini: "Passo importante. Ienca ha fatto una sceneggiata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo il successo sul campo della Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "La concorrenza per l'Europa è molto importante e qualificata, nessuno molla. La classifica resta molto corta. E' chiaro però che aver vinto oggi in queste condizioni sia stato un passo importante per il nostro campionato. Siamo giustamente contenti e nello spogliatoio stavamo festeggiando per questo. La Samp è un'ottima squadra e non è eliminata dalla corsa all'Europa. Tutti possono rientrare: milanesi e romane sono molto forti, poi ci siamo noi e il Torino".

Qualcuno ha detto che ha dato una manata al team manager della Samp. "Lo conosco bene, Ienca è stato per tanto tempo al Genoa. Conosco anche la sua famiglia. Oggi me lo sono trovato di fronte, mi ostruiva il passaggio, lì non ci poteva stare. L'ho appena spostato per passare, il resto è una grossa sceneggiata nelle quali lui spesso cade.

Sull'arbitraggio: "Dobbiamo stare molto attenti in questi undici partite con una classifica così corta. Bisogna fare attenzione anche a certi episodi in questa fascia di classifica. Certi episodi sono davvero pesanti. Accendiamo i fari anche su queste squadre".