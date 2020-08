Atalanta, Gasperini: "Pensavamo di essere riusciti a portare in porto la partita"

vedi letture

Gian Piero Gasperini ha commentato il ko beffardo subito dall'Atalanta nei minuti di recupero contro il Paris Saint-Germain: "È stata una partita molto combattuta, difficile per entrambe le squadre. A noi rimane il grande rammarico di aver preso il gol nel finale a tempo ormai scaduto e questa è la cosa che più fa male per noi. Pensavamo di essere riusciti a portare in porto la partita. Trovatici in vantaggio abbiamo gestito anche abbastanza bene la gara. Poi l'ingresso di Mbappé e la qualità di Neymar hanno dato quella vivacità al PSG per essere pericoloso. Ma nel finale pensavamo che la partita fosse indirizzata bene".