© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così ai canali ufficiali del club la netta vittoria di oggi con la Lazio: "Questi ragazzi sono grandiosi, fantastici. Ci stanno facendo vivere un sogno e una favola. Anche oggi sono stati bravissimi: come al solito siamo andati in svantaggio dopo pochi minuti, sembra uno schema già studiato ormai, e poi abbiamo rimontato alla grande. Abbiamo fatto un passo enorme, abbiamo messo il tetto e ora restano le tegole per completare la casa".

Sulla prossima gara col Genoa: "La prossima settimana sarà emozionante e determinante, a partire dalla sfida col Genoa. Vogliamo raggiungere i punti prima per l'Europa League e poi è chiaro che giocheremo anche per la Champions. Non possiamo perderci proprio ora".