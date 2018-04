Atalanta, Gasperini: "Per l'Europa siamo in vantaggio. Toro ha qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Oggi siamo in una posizione di vantaggio in ottica Europa League, speriamo che sia così anche tra un mese. Ci sono quindici punti in palio, dal Torino in su siamo in pochissimi punti e siamo in corsa tutti. So che se noi facciamo i punti che dobbiamo fare, abbiamo grandissime possibilità: abbiamo tre partite in casa e due fuori e un piccolo vantaggio ora l'abbiamo, dobbiamo concentrarci solo sul nostro percorso. Adesso sarebbe il momento giusto per far rispettare il fattore campo, questa gara significa molto, per noi può essere una giornata molto importante. Il Torino è una squadra di valore, l'ha dimostrato anche con il Milan: in questo momento dobbiamo pensare solo a questa partita. In questo momento le motivazioni sono talmente forti che le energie si recuperano in fretta".