"Percassi è una delle migliori persone incontrate in questo mondo. È un imprenditore straordinario, uno che conosce il valore del lavoro. Una persona di un'affidabilità assoluta. È uno dei pochissimi presidenti innamorati davvero della loro squadra. Firmare a vita con l'Atalanta? Percassi me lo ripete in continuazione. Lo dice convinto, da imprenditore serio e affidabile quale è. Io però so bene che nel calcio contano i risultati. Voglio solo dire una cosa: l'importante è che Percassi resti a vita all'Atalanta, non io". Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, intervistato da Tuttosport.